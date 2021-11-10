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MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 10.11.2021
MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı Taşpınar etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında takibe alınan "Emine Erciyes" kod Nazlı Taşpınar'ın Gara'da bulunduğu MİT tarafından tespit edildi.

Taşpınar, MİT ve TSK'nın düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgüte 1994 yılında katılan Taşpınar, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı.

Örgüt içerisinde çeşitli kademelerde faaliyette bulunan, kadın teröristlerin yetiştirilmesinde rol oynayan Taşpınar, Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini yönetti.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen Taşpınar, bir dönem örgütün sözde kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı.

Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatlarını veren Taşpınar, 2019'da örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gara'ya geçti.

Taşpınar, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konseyi ile Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) yöneticilerindendi. Dalokay Şanlı'dan sonra kırmızı kategoride aranan örgütün sözde merkez komite üyesi Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın, aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi HBDH üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu.

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