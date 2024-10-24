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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakkari sorumlusu Serkan Nazlier'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terörist Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu.

MİT'in öncelikli hedef listesinde bulunan Nazlier'in yeri, Irak'ın Hakurk kırsalında yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Nazlier, düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Nazlier, 2019'da Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının da planlayıcıları arasındaydı.


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