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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Bager Öndeş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Mümin Altaş  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Bager Öndeş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Akif Amed" kod adlı terörist Öndeş, 2013 yılında terör örgütüne katıldı.

Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği terör saldırılarına katılan terörist Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin insansız hava aracı ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan arama kaydı bulunan terörist Öndeş, MİT tarafından takibe alındı.

Terörist Öndeş, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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