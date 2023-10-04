Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatına ilişkin paylaşım yapıldı.
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❝Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 4, 2023
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatında Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği görüntüleri paylaştı… pic.twitter.com/EHk9TPivFQ