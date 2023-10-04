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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Mehmet Tosun, Sarp Özer  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatına ilişkin paylaşım yapıldı.

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