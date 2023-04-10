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Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi törenle açıldı

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıldı.

Sarp Özer  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi törenle açıldı Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul'daki TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni sonrasında Ankara'ya geldi.

Akar, Armada Alışveriş ve İş Merkezi etkinlik alanına geçerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.

Bakan Akar ve beraberindekiler, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni gezdi, yetkililerden merkeze ilişkin bilgi aldı.

Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve geliştirilen yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler, üç boyutlu içerik ve teknolojik imkanlarla sergileniyor.

TSK personelinin de silah ve teçhizatın tanıtımını yaptığı merkezde, bakanlığın misyon ve vizyonunun özellikle genç nesillere aktarılması amaçlanıyor.

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Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi törenle açıldı

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