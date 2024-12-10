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Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

Zafer Fatih Beyaz  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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