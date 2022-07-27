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Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Barış Gündoğan   | 27.07.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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