Dolar
9.30
Euro
10.83
Altın
1,785.79
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,432.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Sarp Özer   | 21.10.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda

Ankara

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret ederek personelle görüştü, süren çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar NATO'da üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, bundan sonra da bu görevlerini sürdüreceğini belirtti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, hazirandaki NATO Zirvesi'nden ve ittifakın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk toplantı olması bakımından önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın başında talep patlaması yaşanan maskede satış da normalleşti
Yüz yüze eğitimin ilk 6 haftasına yönelik veriler tedbirlerin gücünü ortaya koydu
Zengin ülkeler Kovid-19'a karşı aşı sözünü tutmadı
Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından 'aşı' çağrısı
'Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir' tavsiyesi

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda

NATO Afganistan'dan çıkarılacak dersler üzerinde çalışıyor

Uzmanlar, ABD'nin Yunanistan'ı 'garnizon devlete' dönüştürmeye çabaladığı görüşünde

NATO, Rusya ile diyaloğa açık olduklarını bildirdi

NATO, Rusya ile diyaloğa açık olduklarını bildirdi

NATO Savunma Bakanları Brüksel'de toplanacak

NATO Savunma Bakanları Brüksel'de toplanacak
Rusya'dan NATO’nun Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı

Rusya'dan NATO’nun Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı