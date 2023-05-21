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Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara, mağaralarına gömmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sarp Özer  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara, mağaralarına gömmeye devam ediyor Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Terörle Mücadele ve Suriye Konferansı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye önündeki en büyük engel arasında yer alan teröre karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, Mehmetçiğin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini, "çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını dile getiren Akar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini vurguladı.

Akar, en son terörist etkisiz hale getirilmeden terörle mücadelenin bitmeyeceğini vurgulayarak, "Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara, mağaralarına gömmeye devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 860 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörist neredeyse hedefimiz orası anlayışıyla terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonların büyük kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, Gara’da, Zap’ta, Hakurk’ta, Metina’da, Avaşin Basiyan’da terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını söyledi.

Akar, terörün sonunu getirmekte kararlı olduklarını belirterek, teröristlerin önünde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin adalete teslim olmak diğerinin ise çukurlara gömülmek olduğunu kaydetti.

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