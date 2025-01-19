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Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli eğitim simülatörünün üçlü pist operasyonları için kullanılacağını bildirdi.

Erhan Cihan Ünal  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır

Ankara

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ bünyesinde hava trafik kontrolörlerinin temel eğitimlerinde kullanılan simülatörde önemli bir güncelleme yaptıklarını belirtti.

Yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda başlatacakları eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonları kapsamında hava trafik kontrolörlerine yerli simülatörde destek eğitimi vereceklerini kaydeden Uraloğlu, "360 derece görsel kule ortamında oluşturduğumuz modellemeler ile verilen eğitimlerde havalimanlarının 3 boyutlu modelleri kullanılacak. Bu sayede Avrupa'da bir ilk olacak olan uygulamayı hayata geçirirken hava trafik kontrolörlerimizin eğitim süreçlerine de katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü ile bu alanda çalışacak personele verilen eğitim kapasitesinin de önemli ölçüde arttığına dikkati çekti.

Simülatör uygulamasının Türk havacılığında uzun yıllardır önemli yeri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yerli simülatörle stajyer hava trafik kontrolörlerinin teorik bilgilerini gerçekçi senaryolarla pekiştirdiklerine işaret etti.

Yaptıkları düzenlemelerle aktif görevdeki hava trafik kontrolörlerinin ileri düzeyde eğitimler ve zorlu operasyonel senaryolarla deneyim kazanmalarına imkan sağlayacaklarını bildiren Uraloğlu, "Aynı zamanda eğitim tekrarlarını da artırarak mesleğe yönelik temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Esenboğa Havacılık Akademisine 180 derece eğitim simülatörü kuruldu

Uraloğlu, yerli simülatör projesi kapsamında Esenboğa Havacılık Akademisi'ne DHMİ tarafından geliştirilen iki adet 180 derece meydan kontrol simülatör sisteminin kurulduğunu belirterek, "Ankara'da bulunan Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne ise 21 pozisyonlu Yaklaşma ve Saha Kontrol Simülatör Sistemi'nin kurulumunu gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki mevcut simülatör sistemlerine de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 3 boyutlu simülatör modellerinin entegre edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, eğitim süreçlerinin daha geniş kapsamlı olarak sürdürüleceğinin altını çizdi.

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