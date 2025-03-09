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MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı

Betül Bilsel  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir." dedi. 

Bahçeli şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye amacı derhal gerçekleşmeli, terör hayatımızdan sökülüp atılmalıdır. Aksi halde elinde kanunsuz silah taşıyanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecektir"

"İmralı tarafından 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan tarihi çağrıya PKK'yla birlikte diğer uzantı ve iltisak halindeki örgütlerin riayet ve bağlılığı mecburidir"

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