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MGK bildirisi: Milli güvenlik siyasetinin terör örgütleri üzerinden akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir

Zafer Fatih Beyaz  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
MGK bildirisi: Milli güvenlik siyasetinin terör örgütleri üzerinden akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Açıklanan bildiride, "Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin, proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Kızıldeniz'deki son gelişmeler değerlendirilmiş, küresel istikrara yönelik menfi tesirleri bulunan mevcut durumun çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamalarını Montrö rejimi çerçevesinde titizlikle sürdürerek muhafaza edeceği ifade edilmiştir. Gazze'de işlenen insanlık suçlarına engel olamayan uluslararası sistemin ıslah edilmesinin, küresel barışın sağlanması bakımından aciliyet arz ettiği belirtilmiştir. Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını, zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır."

Toplantıda, savunma sanayiindeki başarıların yanı sıra uzayda atılan adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımların, kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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