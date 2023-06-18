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Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Filiz Kınık Öz  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu

İstanbul

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

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