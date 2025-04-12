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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için zirai don uyarısı yapıldı.

Şeyma Güven  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki soğuk hava nedeniyle Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da bugün ve yarın gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip ederek zirai don riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

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