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Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

Efsa Çağla Yavuz  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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