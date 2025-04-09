Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.