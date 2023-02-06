Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı ile doğu ve güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.
Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde batıdan, perşembe günü sabah saatlerinde ise doğudan etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in batısında, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden etkili olacak fırtınanın ise çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.