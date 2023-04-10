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Meteorolojiden deprem bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Meteorolojiden deprem bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş'ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli, Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgenin batısında yarın öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

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