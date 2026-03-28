TESK-UNDP işbirliğiyle deprem bölgesindeki esnafın üretim kapasitesi artırılıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle depremlerden etkilenen bölgede ortak çalışma atölyeleri oluşturarak üretimi artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Doğukan Gürel  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Ankara

Palandöken, yazılı açıklamasında, Fransa hükümetinin finansmanı ve UNDP Türkiye işbirliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) koordinasyonunda yürütülen İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bölgede yapılan çalışmaların istihdam sağladığına dikkati çeken Palandöken, "439 bin kadın üyemizle birlikte deprem bölgesindeki esnafımızın ortak çalışma atölyeleriyle 9 bölgede üretimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlarımızın işlerini büyütmelerini sağlarken esnaf ve sanatkarlarımızın üretimini artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında oluşturulan ortak kullanım tesislerinin önemine işaret eden Palandöken, söz konusu tesislerle göçün önüne geçmeyi ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Palandöken, hayata geçirilen 9 ortak kullanım tesisiyle de küçük işletmelere makine ve ekipman desteği sağladıklarını aktardı.

"208 işletmeye destek verdik"

TESK Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürü Fuat Elvan da UNDP ile kadınlara, engellilere ve diğer işletmelere destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplam 208 işletmeye destek verdik. Küçük destekler büyük etkiler yaratabiliyor. 9 ortak uygulama alanımız açıldı. Yakında tam olarak işlevsel hale gelecek. Bu ortak kullanım alanlarıyla birlikte biz aslında işletmelerin daha büyük işleri yapabilecekleri, bu işleri yaparken de çocuklarını bırakabilecekleri, dijital dünyadan haberdar olabilecekleri yerleri de kurduk."

