Dolar
43.04
Euro
50.41
Altın
4,459.17
ETH/USDT
3,240.90
BTC/USDT
93,834.00
BIST 100
11,928.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ, Trakya'da gök gürültülü sağanak, Batı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Eylül Aşkın Akçay, Hilmi Tunahan Karakaya,  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda pazar günü akşam saatlerine kadar çığ tehlikesi bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ulaşımda aksamalar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya'da yarın öğle saatlerinden perşembe günü öğle saatlerine kadar Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı bölgelerde ise yarın öğle saatlerinden perşembe günü akşam saatlerine kadar iç, kuzey ve kıyı Ege ile Marmara'nın batısı ve güneybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Erzurum'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre bölge genelindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde dikkatli ve tedbirli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2025 Aralık sayısı yayımlandı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi
AK Parti'de "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İçişleri Bakanlığı bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu

İçişleri Bakanlığı bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet