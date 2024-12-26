Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.