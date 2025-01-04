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Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.

Efsa Çağla Yavuz  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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