Dolar
34.04
Euro
38.04
Altın
2,511.56
ETH/USDT
2,637.50
BTC/USDT
62,502.00
BIST 100
9,663.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
OGM, "Muğla'da yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarını yalanladı
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ilaç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Dinozor temasıyla 1 milyon kişiyi ağırlayan Dinopark'ta bu yıl hedef 60 bin ziyaretçi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bugünkü potansiyelimizi çok iyi değerlendireceğiz. Esas işimiz güçlü yarınları kurabilmektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bugünkü potansiyelimizi çok iyi değerlendireceğiz. Esas işimiz güçlü yarınları kurabilmektir
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet