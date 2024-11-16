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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, COP29'da meteorolojik erken uyarı sistemlerini anlatacak

"Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" paneliyle, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi ülkeler arasında meteoroloji alanında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yıldız Nevin Kasım  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, COP29'da meteorolojik erken uyarı sistemlerini anlatacak

Ankara

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" başlıklı panele ev sahipliği yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli iklim konferansı olan COP29 etkinlikleri çerçevesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım'da "Gıda, Tarım ve Su" tematik gününde, "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" panelini düzenleyecek.

Türkiye pavilyonunda yapılacak panelle, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi ülkeler arasında meteoroloji alanında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Moderatörlüğünü AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'in yapacağı panelde, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Azerbaycan Hidrometeoroloji Servisi Genel Müdürü Nazım Mahmudov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett birer konuşma yapacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 2027'ye kadar dünyadaki herkesin erken uyarı sistemleriyle korunmasını sağlamak amacıyla, 2022 Mart ayında başlatılan "Herkes için Erken Uyarılar" girişiminin uygulanmasında ve geliştirilmesinde, bölgesel ve alt bölgesel işbirliği büyük önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamındaki iklim sorunlarıyla ilgili en yüksek karar alma organı olan Taraflar Konferansı COP'un 29. oturumu, 22 Kasım 2024'te sona erecek.

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