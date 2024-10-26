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Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı

Mesleğe özel yarışma sınavları ile personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının, sınav açmadan Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı

Ankara

Konuya ilişkin 2024/13 Sayılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak personel için kurumlarca sınav açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğunun bulunduğunu belirten madde yürürlükten kaldırıldı.

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