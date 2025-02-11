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Mersin'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırısı güvenlik kamerasında

Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kadına saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yakup Sağlam  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Mersin'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırısı güvenlik kamerasında

Mersin

İsmi öğrenilemeyen kadın, Fuat Morel Mahallesi'nde yürüdüğü sırasında 2 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan kadın, bir siteninin girişindeki bariyere çarpıp düştü.

Kadının düşmesinin ardından köpekler bölgeden uzaklaştı.

Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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