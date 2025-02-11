Mersin'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırısı güvenlik kamerasında
Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kadına saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mersin
İsmi öğrenilemeyen kadın, Fuat Morel Mahallesi'nde yürüdüğü sırasında 2 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan kadın, bir siteninin girişindeki bariyere çarpıp düştü.
Kadının düşmesinin ardından köpekler bölgeden uzaklaştı.
Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.