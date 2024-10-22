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Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü kesti

Yangının asırlık kızılçamlara ve yerleşim yerine sıçramasını önlemek için ekiplerin gece gündüz çalışarak açtıkları hat, havadan görüntülendi.

Durmuş Genç  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü kesti

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim'de çıkan ve dün sabah kontrol altına yangının diğer mahallelere sıçramaması için ekiplerin sarp arazide 6 kilometre şerit açtığı öğrenildi.

Turnalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 18 Ekim sabahı erken saatlerde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleyle dün kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, alevlerin yeniden parlaması ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.

Alevlerin önünün, dik yamaçların bitimiyle başlayan sırt hattında kesildiği belirtildi. Yangının asırlık kızılçam ağaçlarına ve Kıran köyüne ulaşmasının, ekiplerin iş makineleriyle açtığı "yangın şeridi" ile önlendiği öğrenildi.

Ekiplerin gece gündüz çalışarak açtıkları 6 kilometrelik hat, dron ile görüntülendi.

Hat boyunca bekleyen arazöz ekipleri, yanık saha içerisindeki tütmelere su atan yangın söndürme helikopteri, şeritteki çalışmalarına devam eden iş makineleri ve yangının yeşilden siyaha döndürdüğü Turnalı sırtları havadan kayda alındı.

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