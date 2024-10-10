Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu
TSK, Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi.
Ankara
"Ateş Serbest-2024" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile milli savunma bakan yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.
TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 995 personel katıldı.
F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 49 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edildi.
Hedefler başarıyla imha edildi
İlk olarak Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.
Keskin nişancıların 600 metre ve bir kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.
"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Özel eğitim alan personellerce yapılan atışlar sonucu hedefler başarıyla imha edildi.
SARP silah sistemleri ve bomba atar atışları yapıldı
İstihkam birliklerince mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen SARP silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.
Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.
Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından "nokta atışı" yapıldı.
Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette yerli üretim yeni nesil Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi.
Uçan kale "Chinook" faaliyet alanında
Fırtına obüslerinin hedeflerini "hedefte zaman" anlayışı ile tam isabetle vurması sonrasında "Skorsky" tipi helikopterler, topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı. Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik yaptığı "görerek atışın" sonrasında obüslerce tesir atışı gerçekleştirildi.
Atışların aynı anda hedefe düşmesiyle başarıyla gerçekleştirilen atışın sonrasında ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi. ATAK helikopterleri CİRİT, L-UMTAS ve tanksavar füzeleri ile atış yaptı.
Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 savaş uçağı geldi ve ayrı hedeflere atış gerçekleştirdi.
Ardından AKINCI TİHA belirlenen hedefleri MAM-T ve MAM-L füzeleri ile tam isabetle vurdu. Sonrasında motorlu yamaç paraşütü ekiplerince uçuş gösterisi yapıldı.
Bakan Güler: Lübnan'dan tahliye operasyonu, kahraman ordumuzun icra kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarıyla, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024"ün Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.
Faaliyetin sonunda konuşan Güler, Sakarya Meydan Muharebesi'ne atıfta bulunarak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri andı.
Bakan Güler, "Ateş Serbest-2024" faaliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ve etkili mühimmatıyla personelin bunları kullanmadaki maharetine şahit olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.
Çok sayıda farklı cins silah ve silah sisteminin ilk defa etkinlik gösterdiğini belirten Güler, yeni nesil fırtına obüslerinden, silah tespit radarlarına, paramotorlardan, geliştirilmiş insansız kara ve hava araçlarına, uzaktan komutalı silah sisteminden, robotik kollu METİ aracına kadar muhtelif çap ve tesirdeki araç ve gereçlerin hareket kabiliyetleriyle başarılı atışlarını açıkça ortaya koymalarını memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.
"Müstesna bir deneyim imkanı sundu"
Güler, "Ateş Serbest-2024" faaliyetiyle yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği sistemlerin etkinliğinin bir kez daha ortaya konduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Kuvvet Komutanlıklarımız arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yetenekleri görülmüştür. Aynı zamanda personelimizin farklı çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da tatbikat müstesna bir deneyim imkanı sunmuştur. Elbette ki bu tatbikattan da elde ettiğimiz verilerle sistemlerimizi geliştirmeye, kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz."
Küresel sınamaların ve buna bağlı olarak yaşanan gerginliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere sınırların ötesinde meydana gelen çatışmaların, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmelerin, ordunun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kıldığını söyledi.
"Dünya barış ve istikrarına da katkı sağlıyoruz"
Özellikle son bir yıldır İsrail'in Filistin'de, Gazze'de sergilediği devlet terörü ve zulmünü şimdi de Lübnan'a yayma çabalarının, güney coğrafyanın büyük bir kargaşaya sürüklenmesi riskini artırdığına dikkati çeken Güler, şunları anlattı:
"Bu kritik ortamda caydırıcılığımızı, muhtemel tüm senaryolara en iyi şekilde hazır bulunarak ve proaktif politikalar takip ederek sağlayabiliriz. Bu bağlamda ülkemizin savunma ve güvenliği için bir yandan terör tehdidini sınırlarımızın ötesinde bertaraf edip hudutlarımızın emniyetini sağlarken diğer taraftan da mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla koruyoruz. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra dünya barış ve istikrarına da katkı sağlıyoruz."
Güler, son olarak Lübnan'a yönelen İsrail saldırıları karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile bölgede bulunan vatandaşları tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini dost Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin dün Beyrut'a ulaştığını hatırlattı.
Lübnan'dan tahliye operasyonu
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile yapılan koordinasyon sonucunda gerçekleştirilen insani yardım operasyonunda 300 ton yardım malzemesinin Lübnan makamlarına teslim edilirken vatandaşları alan gemilerin de planlandığı şekilde harekete geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"TCG Bayraktar, 588 kişiyle bu sabah 06.50'den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin'e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sıralarında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişiyle saat 11.30'da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma'nın refakatinde Beyrut Limanı'ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin'e ulaşması beklenmektedir. Bu operasyon kahraman ordumuzun üstlendiği görevlerdeki icra kabiliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail'in, masum sivilleri barbarca bombalayıp meskun mahalleri yerle bir ettiği bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti tarihi misyonuna uygun olarak zor durumdaki Lübnan halkına ve Lübnan'da yaşayan yabancılara da yardım elini uzatmış dostluk ve dayanışma köprüleri inşa etmeye devam etmiştir. Bu vesileyle, operasyonda görev alan ve yüksek bir özveri örneği sergileyen kahraman donanmamızın seçkin personelini yürekten kutluyorum."
Ateş Serbest-2024 faaliyeti
Ordunun üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü daima diri tutması için de eğitim ve tatbikatlara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Güler, "Her bir tatbikat faaliyetini ayrıntılı planlayıp gerçek muharebe koşullarına yakın şekilde icra ederek personelimizi modern harp konseptine en uygun biçimde eğitiyoruz. Personelimizin daima göreve hazır olması ve mesleki tecrübesini geliştirmesine katkı sunan bu gibi tatbikatların genç personelimize de muharebe ortamının simülasyonunu müşahede etmesi ve yerli milli silah envanterimizi yakından tanıması bakımından büyük bir tecrübe kazandırdığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Güler, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin planlama, intikal, tertiplenme, hazırlık, icra ve geri intikal safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan silah ve mesai arkadaşlarına üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ettiğini belirterek, "Bir asır önce istiklal mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin yüksek desteğiyle bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.
"Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz"
Bakan Güler, TSK'nın, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en kapsamlı faaliyetlerini aynı anda büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, ulaşılan bu üstün seviyeyi sürdürebilmenin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bekaya yönelen ve yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Güler, "Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu yoğun görev ortamında, siz kahraman ve fedakar silah ve mesai arkadaşlarımın sergilediği yüksek özveri takdire şayandır. Elbette ki bundan sonra da artan bir gayretle şanlı ordumuza güzide katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Notlar
General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki faaliyeti Bakan Güler ve TSK komuta kademesiyle, çok sayıda subay ve astsubay temel kursiyerinin yanı sıra askeri öğrenciler de takip etti.
TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyeti kapsamında açılan silah ve sistemlerin yer aldığı sergi, subay ve astsubay temel kursiyeri ile askeri öğrencilerce ziyaret edildi.
Tatbikat öncesinde Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından faaliyete ilişkin sunum da yapıldı.
Milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsünün de aralarında bulunduğu bir çok silah ve silah sistemi de faaliyet kapsamında ilk kez sahneye çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.