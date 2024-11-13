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Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu

Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu.

Hamdi Dindirek, Cüneyt Sevindik  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu

Istanbul

Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması sonucu istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Bazı kişilerin yürüyen merdivenlerin kol dayama kısımlarını kullanarak istasyona inmeye çalıştığı görüldü.

Yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar arıza nedeniyle kapalı olacağı öğrenildi.

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