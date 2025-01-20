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MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Buğrahan Ayhan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürütüldü.

Bakanlık, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son 2 yılın verilerini inceledi.

Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi.

Bu özel okulların, "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu belirlendi.

Bakanlığa ulaşan şikayetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken, Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip ediliyor.

3 Ocak'taki mevzuat değişikliklerinin uygulanmasına yakın takip

MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak'ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirdi.

Yapılan düzenlemeyle söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz." hükmü getirildi.

Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, 1, 5 ve 9. sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları hüküm altına alınmıştı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci maddesindeki "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü, okulların sadece kar amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor.

Kanunda yer alan bu sınırlama, okulların ancak sundukları eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımlarının devamına olanak sağlamak amacını gözeterek sundukları hizmetlerin ücretlerini belirleyebileceklerini gösteriyor.

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