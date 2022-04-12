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MCS Cruises'e ait kruvaziyer, 6 yıl sonra Kuşadası'na demirledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 6 yıl aradan sonra demir atan MCS Cruises firmasına ait kruvaziyer, 846 turist getirdi.

Ferdi Uzun, İbrahim Uzun   | 12.04.2022
MCS Cruises'e ait kruvaziyer, 6 yıl sonra Kuşadası'na demirledi Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

Panama bayraklı "MSC Lirica" isimli gemi Ege Port Limanı'na yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu İtalya ve ABD vatandaşlarından bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Tura katılmayan bazı turistler ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Bu arada firma yöneticileri, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuşadası Liman Başkanı Önder Eyigün ile Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör'ü gemide kabul etti.

Güngör, gazetecilere, 846 yolcuyla gelen geminin sezon boyunca 29 sefer düzenleyeceğini ve her salı Ege Port Limanı'ndan yolcu alacağını söyledi.

Geminin 2016 yılından sonra ilk seferini düzenlediğini belirten Güngör, kruvaziyerin Kuşadası'nın ardından Güney Kıbrıs ve İsrail Limanı'na uğrayıp rotasını tamamlayacağını sözlerine ekledi.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro ise uzun bir aradan sonra Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

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