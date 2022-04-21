Dolar
14.70
Euro
16.02
Altın
1,942.85
ETH/USDT
3,130.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,554.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başladı

Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin TCG Kemalreis fırkateyniyle Aksaz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı.

Sarp Özer   | 21.04.2022
Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başladı Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

TCG KEMALREİS

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Üs Komutanlığı'na geldi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte iskeleye geçerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis'e çıktı.

Bakan Akar'ın gemiye binişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen gemici düdüğü çalındı, "Sayın Milli Savunma Bakanı gemide" anonsu yapıldı.

Tören mangasını selamlayan Akar daha sonra tatbikata ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından TCG Kemalreis "avara" edilerek limandan ayrıldı. Bakan Akar'ın bulunduğu sancak gemisi için TCG Salihreis'ten topla selamlama atışları yapıldı.

Jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki tatbikata, 122 gemi ve 41 hava aracı katılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
Şanghay'daki Kovid-19 kapanması ekonominin can damarlarını tıkıyor
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başladı

Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başladı