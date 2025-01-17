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Martı'nın kurucusu Öktem'den "haksız rekabet" iddiasıyla açılan davanın duruşması sonrası açıklama

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca "haksız rekabet" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin "Martı TAG, bugün cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız.'' dedi.

Mikail Bıyıklı  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Martı'nın kurucusu Öktem'den "haksız rekabet" iddiasıyla açılan davanın duruşması sonrası açıklama

İstanbul

Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Mahkeme, yeni bilirkişi ataması yapılması için duruşmanın 21 Mart’a ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Öktem, ''taksi lobisinin yenilmelere doyamadığını'' söyledi.

Oğuz Alper Öktem, açıklamasına şöyle devam etti:

''Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. O yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş, voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık, yine kazanacağız."

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