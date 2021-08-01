Marmaris'in Turunç ve Hisarönü Mahallelerinde ormanlık alanına sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanında ve Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanlardaki söndürme çalışmasını sürdüren ekipler, Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Alevlerin Turunç Mahallesi'ne ilerlemesi üzerine yetkililer bölgedeki vatandaşları, otel çalışanlarını ve tatillerini geçirenleri uyardı.
Bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla mahalleden ayrıldı. Bazı tatilcilerin ise teknelerle ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan taksi botlarla bölgeden ayrıldığı görüldü.
Bölgeye sadece uzman ekiplerin girmesine izin veriliyor.
Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İlçede ormanlık alanlardaki söndürme çalışmasını sürdüren ekipler, Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Çalışmalara orman personelinin yanı sıra Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip ve gönüllüler de destek veriyor.
Ula ilçesi kırsalında yaşayan bazı vatandaşlar, yangın söndürme ekiplerine imece usulü hazırladıkları su, buz ve gıda dağıttı.
Gönüllü olarak bölgede bulunan Bülent Çakır, AA muhabirine, yangın söndürme işçilerine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Herkesin elinden geldiğince katkıda bulunduğunu ifade eden Çakır, "Buraya yaklaşık 80 kilometre uzaklıktan geldik. Buzları arazözlere ve yangın söndürme işçilerine dağıtıyoruz. Burada en çok buz ve soğuk su lazım." dedi.
Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Yangına 15 arazöz, 10 su tankeri, 10 iş makinası ve dozer ile çok sayıda personel müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
Zaman zaman ters esen rüzgar ve arazinin engebeli olması, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.
Köyceğiz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle yoğun dumanın olduğu, buna karşın yangına müdahale eden yeterli sayıda personelin bulunduğu belirtildi.
Bölgeye uzman kişilerin girişine izin verildiği ifade edilen açıklamada, ekiplere destek için gelen gönüllü vatandaşların, yangının tehlikeli olan bölgelerine yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.