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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Marmara'nın güneybatısı ve Ege Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısında ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Marmara'nın güneybatısı ve Ege Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'nın ise batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Cuma günü gece saatlerinde güney Ege'de, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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