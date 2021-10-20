Dolar
9.32
Euro
10.84
Altın
1,779.65
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,432.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde “Şinik OSB Toplu Fabrika Açılışı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sis bekleniyor

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal   | 20.10.2021
Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sis bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor.

Havanın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 7 arttığını açıkladı
Rusya’da Kovid-19 ölümlerindeki artış en üst seviyeye çıktı
Batı Balkan ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılama oranları düşük seyrediyor
Kovid-19 nedeniyle düşük yapan kadının 'aşı' pişmanlığı
Gençlere, 'Salgında bize bir şey olmaz psikolojisinden kurtulun' çağrısı

Benzer haberler

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sis bekleniyor

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sis bekleniyor

Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor