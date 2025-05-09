Dolar
38.75
Euro
43.69
Altın
3,339.56
ETH/USDT
2,345.00
BTC/USDT
103,023.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Denizi'nde Kınalıada açıkları ile Bursa kıyılarında müsilaj görüldü

Marmara Denizi'nde, Adalar ilçesinde yer alan Kınalıada açıkları ile Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

Gökçe Karaköse, Kazım Bulut  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıkları ile Bursa kıyılarında müsilaj görüldü Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul/Bursa

İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın açıklarındaki müsilaj Marmara Denizi'nde yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun, açıklarda ise daha az yer kaplaması dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak'ta müsilaj gözlenmişti.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep etmişti.

Bursa

Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk oluşturduğu, açıklarda ise daha derinlerde görülmesi dikkati çekti.

Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu" başladı
MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir seçildi
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan infaz sistemi çalıştayı
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Endemik tür Manisa lalesi için genetik araştırma yapılıyor

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde Kınalıada açıkları ile Bursa kıyılarında müsilaj görüldü

Marmara Denizi'nde Kınalıada açıkları ile Bursa kıyılarında müsilaj görüldü

Erdek Körfezi kıyılarında müsilaj görüldü

Balıkesir'in Bandırma kıyılarında müsilaj görüldü

İzmit Körfezi'nde oluşan köpüksü tabakanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı

İzmit Körfezi'nde oluşan köpüksü tabakanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı
Tekirdağ kıyılarında alg patlaması nedeniyle deniz renginde değişim gözlendi

Tekirdağ kıyılarında alg patlaması nedeniyle deniz renginde değişim gözlendi
İstanbul'daki 6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı

İstanbul'daki 6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet