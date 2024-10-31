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Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisinde 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Başak Akbulut Yazar, Zafer Arslan  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu" ile "Kurtarma-7" ve "Şark" römorkörlerinin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürüldüğü kaydedilerek, "Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, 'Şark' römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisine müdahale ediliyor

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken, makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisine müdahale ediliyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "FG Sevıl" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gemi için "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu, "Kurtarma 7" ve "Şark" römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Yanan gemiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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