Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisinde 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.
İstanbul
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu" ile "Kurtarma-7" ve "Şark" römorkörlerinin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürüldüğü kaydedilerek, "Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, 'Şark' römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisine müdahale ediliyor
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken, makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisine müdahale ediliyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "FG Sevıl" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, gemi için "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu, "Kurtarma 7" ve "Şark" römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
Yanan gemiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.