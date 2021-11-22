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Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

İlyas Kaçar   | 22.11.2021
Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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