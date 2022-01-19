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Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Sincar, Şahin Seçen   | 19.01.2022
Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Diyarbakır

Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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