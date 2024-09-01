Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,468.80
BTC/USDT
58,020.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-11" operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine "Gürz-11" operasyonunun başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Söz konusu teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı
Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de düzenlenen "Gürz-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 30 Ağustos Zaferi'miz, aziz milletimizin ilelebet hür yaşayacağının çelikleşmiş ifadesidir

DEAŞ'a yönelik "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı

DEAŞ'a yönelik "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı
Bakan Tekin, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantıda görüştü

Bakan Tekin, 81 ilin valileri ve milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantıda görüştü
"Narkoçelik-36" operasyonlarında 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

"Narkoçelik-36" operasyonlarında 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet