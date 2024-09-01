Yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanağın, öğleden sonra ve akşam Batı Karadeniz'in Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı ili çevreleri ile Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'deki gök gürültülü sağanağın da Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
İç Ege ve Göller Yöresi'nde ise öğleden sonra ve akşam, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kentte 16.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.