Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,482.90
BTC/USDT
58,225.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da, kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

İrem Demir  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul için sağanak uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi
Sezonun ilk avında Kocaelili balıkçıların ağına sardalya takıldı
Arnavutköy’de balıkçılar denize açıldı

Benzer haberler

Cüce Belçika kurdu, arama kurtarma köpeği olarak eğitiliyor

Cüce Belçika kurdu, arama kurtarma köpeği olarak eğitiliyor

İstanbul yılın 7 ayında 10,5 milyona yakın yabancı turist ağırladı

İstanbul için sağanak uyarısı

Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İstanbul'a götürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İstanbul'a götürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet