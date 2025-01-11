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Güngören'de lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobil zarar gördü

Güngören'de sağ ön lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobilde hasar oluştu.

Erol Değirmenci  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Güngören'de lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobil zarar gördü

İstanbul

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde daha önce 2 kez çöken yolda bugün sabah saatlerinde yeniden çökme meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar yolda oluşan çukurun etrafına kaldırım taşı koyarak önlem almaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen bir otomobilin sağ ön lastiği, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi.

Otomobil bulunduğu yerden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, otomobilin lastiğinin çukura girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 26 Kasım'da İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çöken yolda, 24 Aralık'ta yürütülen çalışma esnasında yeniden çökme meydana gelmişti.

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Güngören'de lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobil zarar gördü
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