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Palamut, 2024 yılında hamsiden tahtını geri aldı

İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan palamut, 2023'te en fazla yenilen hamsiyi geride bıraktı.

Hikmet Faruk Başer  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Palamut, 2024 yılında hamsiden tahtını geri aldı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, geçen yıl 106 farklı tür su ürünü satılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne, 2023'te 54 bin 319 ton, 2024'te ise 59 bin 297 ton su ürünü getirildi.

Önceki yıl en çok hamsi getirilen halde, 2024'te en çok satılan deniz ürünü palamut oldu.

Böylece 2023'de birinciliği hamsiye kaptıran palamut, 1 yıl aradan sonra tahtını hamsiden geri aldı.

Hale 2024'te 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüfer ile 2 bin 815 ton levrek getirildi.

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 1648 liradan alınan ıstakoz, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti.

Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ile kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Halde kilogram olarak palamut 88, hamsi 68, istavrit 41 ve lüfer ise 219 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

ÜrünOrtalama (Ton
Palamut15325
Hamsi13983
İstavrit9381
Lüfer3082
Levrek2815
Mezgit2570
Çipura1900
Tekir1626
Sardalya1523
Somon1445

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

ÜrünOrtalama (kg/lira)
Istakoz1648
Böcek1540
Sinarit1023
Lüfer771
Kalkan724
Kofana704
Lahoz606
Deniz levreği601
Dülger597
Pisi596
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