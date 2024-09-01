Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek.
(İzmir/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Okmeydanı'nda "barış anneleri" ile kahvaltıda buluşacak, Kadıköy'de 1 Eylül mitingine katılacak.
(İstanbul/12.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi, Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan'da 7. Dönem Milli Meclis seçimleri yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah’a yönelik Lübnan’a “önleyici saldırı” başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; milli sporcular 9 branşta mücadele verecek.
(Paris/09.30-20.30) (Fotoğraflı)
2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, ikas Eyüpspor-Trabzonspor, RAMS Başakşehir-Antalyaspor, Beşiktaş-Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor-Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.15/19.15/21.45/Mersin/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 4. hafta mücadelesi, MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor ve Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/Erzurum/19.15/Diyarbakır/21.00/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftası Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Üsküdar Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasına, Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, DEPSAŞ Enerji As-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.00/17.00/Trabzon/15.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı İtalya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Monza/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.