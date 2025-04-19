Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,604.50
BTC/USDT
85,317.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda oyun oynadığı sırada dili boğazına kaçarak yere düşen öğrenciyi, okulun müdür yardımcısı müdahale ederek kurtardı.

Halil İbrahim Sincar  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Mardin

Fırat İlköğretim Okulunda 2 gün önce 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Şahin Heciemin (11), teneffüste oynarken dili boğazına kaçarak baygınlık geçirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nefes alamadığını ve baygınlık geçirdiğini gören öğretmenler, ilk yardım bilgisine sahip Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç'a haber verdi.

Fenalaşan öğrencinin yanına gelerek müdahalede bulunan Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.

Okula çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada müdür yardımcısının öğrenciye müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha devreye alacağız
TBMM üyeleri, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı değerlendirdi
Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Benzer haberler

Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Elazığ'da 3 ilkokul öğrencisi Uluslararası Matematik Yarışması'nda birinci oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Bosna Hersek ve Özbekistan'da sağlık eğitimi atılımı

İsrailli akademisyenler, Trump'ı ABD'deki üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullanmakla suçladı

İsrailli akademisyenler, Trump'ı ABD'deki üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullanmakla suçladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı
Mardin'de yoğun sis etkili oluyor

Mardin'de yoğun sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet