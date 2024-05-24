Manisa'da kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklete çarpması araç kamerasında
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa
Alınan bilgiye göre, H.A'nın (26) kullandığı 63 RD 780 plakalı tır, Turgutlu-İzmir kara yolu Çepnidere Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Tır, bu sırada kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'nin (30) kullandığı 45 ANZ 161 plakalı motosiklete çarptı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı https://t.co/FFsEZ9KaUt pic.twitter.com/UQ7kBLatRt— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 24, 2024
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tır sürücüsü H.A. gözaltına alındı.
Kaza anı, kavşakta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.