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Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Manisa merkezli 10 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirin aklanması operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Ahmet Bayram  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elebaşılığını M.S'nin yaptığı "Sönmezler" suç örgütünün çökertilmesi için çalışma başlattı.

Kendilerini "askeri personel" olarak tanıtan suç örgütü üyelerinin, aralarında şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 212 kişiyi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu yapmak, kamu kurumlarında görev vermek ya da görevde yükselmesini sağlamak vaadiyle yaklaşık 155 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Manisa, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Bursa, Kütahya, Uşak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında M.S'nin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait 114 adli sicil kaydı, 117 diploma fotokopisi, 136 kimlik fotokopisi, 244 iş başvuru belgesi, 1121 vesikalık, 3 güvenlik soruşturması, 55 sağlık raporunun yanı sıra 10 askeri kamuflaj, aralarında Cumhurbaşkanlığı, MİT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da bulunduğu kurumlar adına düzenlenmiş 362 sahte evrak, 2 sahte kimlik, 2 jandarma armalı cüzdan, 2 sahte askeri takdir belgesi, kelepçe, rozet, kaşe, 3 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 14 harici bellek, 18 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 38 tarihi sikke ile 9 hafıza kartı ele geçirildi.

Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında zanlıların kullandığı tespit edilen 150 banka hesabına, 6 araç ve 5 taşınmaza el konuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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