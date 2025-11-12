Dolar
logo
Gündem

Maltepe'de sağanak etkili oluyor

Maltepe'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Selami Küçükoğlu  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Maltepe'de sağanak etkili oluyor

İstanbul

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Seyir halindeki otomobiller, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Caddeye bağlantısı olan bazı yollar ve sokaklar göle dönüştü.

Sağanağın etkili olduğu ilçede, bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk oluştu.

Maltepe'de sağanak etkili oluyor
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

