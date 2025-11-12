Maltepe'de sağanak etkili oluyor
Maltepe'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
İstanbul
Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.
Seyir halindeki otomobiller, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Caddeye bağlantısı olan bazı yollar ve sokaklar göle dönüştü.
Sağanağın etkili olduğu ilçede, bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk oluştu.