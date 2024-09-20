Maltepe'de pitbull cinsi köpeğin bir kişiye saldırması kamerada
Maltepe'de pitbull cinsi köpeğin bir kişiyi ısırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Küçükyalı Mahallesi'nde 18 Eylül'de, pitbull cinsi köpek bir binanın bahçesinde bulunan Eser Alkurt'a saldırarak, ayağından ısırdı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeğin saldırısından kurtulan Alkurt, gittiği hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Eser Alkurt'un olayla ilgili polise başvurarak şikayetçi olacağı öğrenildi.
Köpeğin saldırdığı Alkurt'un çevredeki vatandaşlarca kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.